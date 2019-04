Schmerzhafter Abgang : Topscorer Descheneau verlässt die Düsseldorfer EG

Düsseldorf Der personelle Umbruch bei der Düsseldorfer EG geht weiter. Topscorer Jaedon Descheneau ist der dreizehnte Spieler, der den Klub zum Ende der Saison verlässt. Die Sportliche Leitung gibt sich zuversichtlich, den Abgang kompensieren zu können.

In den nächsten Wochen will die DEG Spieler präsentieren, die die Abgänge kompensieren können. „Insgesamt wollen wir die Torgefahr des Teams auf noch mehr Schultern verteilen als in der vergangenen Saison“, kündigt Mondt an.