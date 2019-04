Eishockey : So plant die DEG ihre Zukunft

Düsseldorf Zwölf Spieler werden die Düsseldorfer EG verlassen. Bei Jaedon Descheneau und Patrick Köppchen ist die Zukunft noch offen. Wie soll der Kader für die kommende Saison aussehen?

Der 30-Jährige war vor der aktuellen Saison, in der die DEG im Viertelfinale an den Augsburger Panthern gescheitert ist, nach Düsseldorf zurückgekehrt. In der Pressemitteilung des Klubs heißt es jetzt: „Der Schwede hat die DEG eindringlich um Auflösung seines Vertrages gebeten und geht aus persönlichen Gründen mit seiner Familie voraussichtlich in die USA, wo er sich eine neue berufliche und private Existenz außerhalb des Eishockeys aufbauen will.“