Norwegischer Nationalspieler : DEG verpflichtet Top-Talent Johannes Johannesen

Düsseldorf Niki Mondt, der sportliche Leiter der DEG, schwärmt von der jüngsten Verpflichtung. Der 22 Jahre alte norwegische Nationalspieler Johannes Johanesen kommt von den Stavanger Oilers.

(RP) Die DEG bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. So hat der Eishockey-Erstligist das Defensiv-Top-Talent Johannes Johannesen verpflichtet. Der 22 Jahre alte norwegische Nationalspieler und zweimalige Meister seines Landes kommt von den Stavanger Oilers an den Rhein und hat in Düsseldorf einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Vor zwei Spielzeiten stand er im Kader des schwedischen Spitzenklubs Frölunda HC, mit dem er die Champions Hockey League gewann. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr wurde er zu einem der drei besten Spieler seines Teams gewählt.

In der abgelaufenen Spielzeit zählte der Rechtsschütze zu den effektivsten Verteidigern in Norwegens höchster Klasse. In 48 Hauptrundenspielen gelangen ihm sechs Tore und 17 Vorlagen. In den Play-offs traf Johannesen in zwölf Begegnungen einmal und gab fünf weitere Assists. Außerdem kam er bislang in 55 Länderspielen für die norwegische Eishockeyauswahl zum Einsatz (vier Tore, sechs Vorlagen).