Bittere Diagnosen für die DEG : Saison-Aus für zwei Verteidiger – Johanessen hatte Glück im Unglück

Der Düsseldorfer EG muss für den Rest der Saison auf die Verteidiger Marc Zanetti und Johannes Johannesen verzichten. Für Johannesen hätte es dabei sogar noch viel schlimmer ausgehen können.

Bei Marc Zanetti wurde eine schwere Thrombose im linken Unterschenkel diagnostiziert. Der Norweger Johannesen wird am Freitag am Meniskus operiert. Das teilte die DEG am Donnerstag mit, der Verein will als Ersatz einen Defensivspieler verpflichten.