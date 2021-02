4:1 in Bremerhaven : Düsseldorfer EG siegt eindrucksvoll

Düsseldorf Nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Spielen siegen die Düsseldorfer Eishockeyprofis 4:1 beim Spitzenteam aus Bremerhaven. 70 starke Sekunden im ersten Drittel legen den Grundstein für den gefeierten Erfolg.

Manchmal stehen Sportler und ihre Beobachter ja vor einem Rätsel: Warum klappt am einen Tag nichts, am anderen nahezu alles? Am Mittwoch hatte die Düsseldorfer EG in Wolfsburg stolze 43 Mal aufs Tor geschossen, nur im Gehäuse landete eben nichts, am Ende verlor sie 0:2. Am Sonntag in Bremerhaven schoss sie binnen 70 Sekunden viermal, und gleich dreimal durfte sie jubeln. Aus einem 0:1 wurde binnen einer guten Minute ein 3:1, am Ende stand es gar 4:1 (3:1, 1:0, 0:0). Und das auswärts bei einem Spitzenteam. Die passende Antwort der DEG nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Spielen in der Deutschen Eishockey-Liga.