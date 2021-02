1:1 in Regensburg : Fortuna tritt weiter auf der Stelle

Felix Klaus (re.) gegen Benedikt Saller. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Die Aussichten der Düsseldorfer im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga werden immer geringer. Nach einer völlig verschlafenen ersten Hälfte holte der Erstliga-Absteiger mit dem 1:1 beim SSV Jahn Regensburg nur einen mageren Punkt.

Die erhoffte Trendwende ist Fortuna Düsseldorf nicht gelungen. Im Zweitliga-Gastspiel beim SSV Jahn Regensburg reichte es nur zu einem 1:1, das die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler im Aufstiegsrennen auf der Stelle treten lässt. Die Gäste verdarben sich die Chance auf ein besseres Ergebnis durch eine ganz schwache erste Hälfte, in der im Spiel nach vorn so gut wie gar nichts gelang. Die Steigerung nach dem Wechsel war dann auch bei weitem nicht stark genug, um den hochgesteckten eigenen Erwartungen gerecht zu werden.

Eine gewisse Überraschung war es schon, auch wenn sie sich ein wenig bereits im Heimspiel gegen Holstein Kiel (0:2) angedeutet hatte. Da hatte Dawid Kownacki als Einwechselspieler eine sehr gute Schluss-Viertelstunde hingelegt – und damit die Basis für seine Startelf-Nominierung in Regensburg geschaffen. An seine Seite stellte Rösler Kenan Karaman, so dass Rouwen Hennings, immerhin Fortunas Top-Torschütze dieser Saison, zunächst draußen blieb.

„Ich entscheide mich nie gegen Rouwen Hennings oder irgeneinen anderen Spieler, ich habe mich für Dawid Kownacki entschieden“, erklärte Rösler. „Dawid hat es gegen Kiel gut gemacht, und er kann auch gut über die Außen kommen. Und da wir gegen Regensburg ein 4-3-3-System gewählt haben, blieb nur Platz für einen echten Neuner.“ Der war dann eben Karaman – gemessen an den am vergangenen Montag gezeigten Leistungen eine durchaus nachvollziehbare Überlegung. Winterzugang Felix Klaus komplettierte auf der rechten Seite den Dreier-Angriff.

Foto: dpa/Peter Steffen 18 Bilder Regensburg – Düsseldorf: die Fortunen in der Einzelkritik

Doch Rösler änderte die Formation noch an anderen Stellen. Die Rückkehr von Andre Hoffmann nach seiner Gelbsperre war klar, die von Alfredo Morales nach überstandener Rückenblockade ebenfalls; zusätzlich nominierte er jedoch Florian Hartherz anstelle von Luka Krajnc als Linksverteidiger.

Unterm Strich eine reichlich durchgeschüttelte Fortuna also. Doch wer daraus ableiten wollte, auch eine ganz andere Qualität geboten zu bekommen, der wurde schnell eines Schlechteren belehrt. Die Düsseldorfer kamen überhaupt nicht in die Partie hinein, und was noch schwerer wog: Als die Regensburger, die anfangs ebenfalls mit dem tückischen Boden zu kämpfen hatten, den Schalter umlegten und den Druck erhöhten, verpasste die Rösler-Elf den Anschluss.

Foto: dpa/Armin Weigel 19 Bilder Regensburg – Fortuna: die Bilder des Spiels

Nach einem doppelten Schnitzer von Hartherz brachte David Otto den SSV Jahn dann acht Minuten vor der Pause in Führung, und das war angesichts der schwachen Vorstellung des Bundesliga-Absteigers absolut verdient. In einer Offensivabteilung, die in der ersten Hälfte so gut wie gar nicht stattfand, setzte allein Kownacki noch einige Akzente, der Rest enttäuschte – inklusive des Mittelfeldduos Morales und Edgar Prib – komplett.

Die erste gelungene Angriffsaktion seit längerer Zeit brachte Fortuna dann zurück ins Spiel. Nach Flanke von Kevin Danso verlängerte Hoffmann den Ball per Kopf leicht abgefälscht zu Karaman, und der nickte in der 52. Minute zum Ausgleich ein. Das Lot, das der Videoassistent fällte, bewies dabei, dass der türkische Nationalstürmer ganz knapp nicht im Abseits stand.