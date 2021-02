Borussias Trainer : So rechtfertigt Rose seine Rotation

Mönchengladbach Je weniger Pause zwischen den Spielen liegt, desto mehr rotiert Marco Rose. Dass er seine Wechsel im Derby nicht nur deshalb weiterhin für richtig hält, erklärte er vor der nächsten Aufgabe gegen den VfL Wolfsburg nun ausführlich.

Es gibt kein Rotieren ohne Zurückrotieren. Deshalb ist davon auszugehen, dass Marco Rose am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg für ein Novum sorgen wird. Bislang hat er, wenn vor einem Spiel eine komplette Trainingswoche lag, nur einmal drei Startelf-Änderungen vorgenommen. Das war zu Beginn des Jahres gegen Arminia Bielefeld. Wobei zwischen dem DFB-Pokalspiel bei der SV Elversberg und dem Auftritt auf der „Alm“ die kurze Winterpause lag und nach fünf Wechseln in Elversberg das erwähnte Zurückrotieren angesagt war, beginnend im Tor bei Yann Sommer .

Ohne Englische Woche sind es im Schnitt 1,6 Startelf-Änderungen, das Gastspiel in Wolfsburg ist allerdings erst das zehnte dieser Sorte in der laufenden Saison. Die häufigste Konstellation war bislang die, die auch vor dem verlorenen Derby gegen den 1. FC Köln vorgelegen hatte. Im Drei-Tages-Spiel-Rhythmus wechselt Rose im Schnitt 4,7-mal, stets mindestens dreimal und, wie gegen Köln auch bei Eintracht Frankfurt, maximal siebenmal.

Vor dem Wolfsburg-Spiel war der Trainer im nüchternen, aber nachdrücklichen Erklärmodus unterwegs. „Wenn ich jede einzelne Position durchgehe, hat das seine Begründung“, rechtfertigte Rose mit ein wenig Abstand seine XXL-Rotation gegen Köln. Ramy Bensebaini habe nach zwei Startelf-Einsätzen in Folge eine Entlastung gebraucht, den Algerier hatte eine Covid-19-Infektionen ziemlich erwischt. „Tony Jantschke hat ein hervorragendes Spiel gemacht“, betonte Rose, die Hereinnahme des Routiniers ermöglichte Nico Elvedi eine Pause, und: „Alassane Plea hatte in den letzten Wochen immer wieder muskuläre Probleme. Er wäre ins dritte Spiel in Folge gegangen.“ Von den Angreifern Patrick Herrmann („Steht für Derby“) und Breel Embolo („Hat uns in Bielefeld zum Sieg geschossen“) hatte sich Rose wohl einfach mehr erhofft.