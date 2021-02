Fußball : Der FC Aldekerk kam spät in Tritt

Kerken Nach Niederlagen in den ersten drei Spielen lief es beim Bezirksligisten. Er blieb die letzten fünf Partien vor dem Corona-Lockdown ungeschlagen und verbesserte sich auf den siebten Platz.

Seine letzte Saison als Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Aldekerk wird für Marc Kersjes wohl eine der kürzesten in seiner Laufbahn als Coach werden. Nach fünf Spielzeiten ist im Sommer für den 41-Jährigen, der das Team einst als Aufsteiger übernommen hatte, Schluss beim FCA. Marc Kersjes wird, so viel kann man heute schon so gut wie sicher sagen, seinem Nachfolger Danny Thönes ein gereiftes Bezirksliga-Team übergeben können. In der wegen des Lockdowns schon seit fast vier Monaten unterbrochenen Saison steht die Mannschaft auf dem siebten Platz.

Gerade einmal acht Begegnungen hat der FC Aldekerk bestritten, ehe der Amateursport erneut in die Corona-Zwangspause geschickt wurde. Er kam dabei nur langsam in Tritt und verlor seine ersten drei Spiele. „Das hatten wir uns natürlich ganz anders vorgestellt“, sagt Marc Kersjes. Nach der guten Platzierung in der vergangenen Saison, die der FCA auf Platz vier abgeschlossen hatte, musste man erst einmal tief durchatmen. „An der Einstellung lag es nicht, aber wir hatten anfangs einige Ausfälle zu beklagen“, so der Spielertrainer. Die Wende zum Besseren gab es schließlich im vierten Meisterschaftsspiel beim momentanen Tabellenletzten SV Budberg. Die Partie wurde mit 3:0 gewonnen. Auch die folgenden vier Spiele blieb der FC Aldekerk ungeschlagen und kehrte dabei zur alten Stärke zurück. Vor allem der 4:2-Heimsieg gegen den VfL Repelen ist Kersjes in guter Erinnerung. Da bot sein Team die beste Leistung der Saison.