Abwehrspieler mit NHL-Erfahrung : DEG holt schwedischen Verteidiger Urbom

Düsseldorf Alexander Urbom verstärkt die Düsseldorfer EG. Der Verteidiger wechselt vom schwedischen Vizemeister Djurgardens IF zum DEL-Klub. Zwischen 2010 und 2014 spielte der Schwede in der NHL.

Urbom, der zwischen 2010 und 2014 insgesamt 34 Spiele für die New Jersey Devils und die Washington Capitals in der nordamerikanischen Profiliga NHL absolviert, soll in der Verteidigung der DEG eine „feste Säule werden.“ In der vergangenen Saison absolvierte Urbom 44 Hauptrundenspielen für Djurgardens IF in der schwedischen Eishockeyliga SHL. Dabei gelangen ihm ein Treffer und vier Vorlagen. In seinen 14 Playoff-Partien blieb der Verteidiger ohne Punkt.