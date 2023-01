Clemens schafft WM-Sensation „Der Ally Pally ist deutsch“

Nach dem ersten Silvester in London und dem fulminanten Sieg über Darts-Primus Gerwyn Price konnte Gabriel Clemens eine Mütze Schlaf bestens gebrauchen. „Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wahrscheinlich realisiere ich es erst nachts. Ich bin mega happy und habe ein gutes Spiel gemacht“, sagte der 39 Jahre alte Saarländer am Sonntagabend, nachdem er Muskelmann Price mit 5:1 dominiert und so dessen Zeit als Weltranglistenerster beendet hatte. Clemens selbst bekommt es nun am Montag (20.30 Uhr/Sport1 und DAZN) im WM-Halbfinale mit dem englischen Weltklasse-Profi Michael Smith zu tun.