Darts-WM 2023 Warum Josh Rock die Zukunft im Darts gehört

Einer, der in diesem Jahr einen gesetzten Spieler aus dem Turnier nehmen konnte, ist der Nordire Josh Rock. Eine Überraschung war dies aber keineswegs. Denn hinter dem 21-Jährigen liegt ein beeindruckendes Jahr. Im Januar erspielte er sich aus dem Nichts eine Tour-Card, zuvor war er in der Szene noch nicht großartig in Erscheinung getreten. Was dann folgte, kann nur mit vielen Superlativen beschrieben werden. Schnell gewann er den ersten Titel auf der Nachwuchs-Tour, bei den Pro-Tour-Turnieren spielte er mitunter herausragende Averages deutlich jenseits der 100, unter anderem eine 121,8. Im Oktober holte er den ersten Titel auf der Pro Tour. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Nordire allerdings noch keine TV-Erfahrung gesammelt. Beim Grand Slam, dem zweiten TV-Turnier seiner Karriere, gelang Josh Rock ein Neun-Darter gegen Michael van Gerwen und unterlag nur knapp in einem hochklassigen Match. Eine Leistung, die aufhorchen ließ. Kürzlich gewann er auch die Junioren-WM. Bei all diesen Zahlen und Erfolgen scheint es nur eine Frage der Zeit, bis Josh Rock in den Top Ten der Weltrangliste auftauchen wird.