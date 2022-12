Darts-WM Clemens nach sagenhaftem Comeback mit historischer Chance

„Ich habe es irgendwie geschafft, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen“, sagte Clemens. Irgendwie? Im entscheidenden Satz lag der favorisierte Saarländer 0:2 zurück, dann gelang ihm plötzlich alles - seine 112,08 Punkte im Schnitt im letzten Satz waren herausragend. „Ich glaube, er hat da die besten drei Legs seines Lebens gespielt bei 0:2. Ich habe ihn noch nie so clinical erlebt“, also so präzise bei seinen Würfen, sagte Ex-Weltmeister Gerwyn Price bei Dazn.