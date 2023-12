Darts-WM 2024 Die schrägen und witzigen Kostüme der Fans im Ally Pally

Zur Darts-WM in London gehören neben den treffsicheren Profis auf der Bühne auch die euphorischen Fans in der Halle. Mit ihren witzigen, ausgefallen, skurrilen und schrägen Kostümen verwandeln sie das Ally Pally für die Zeit der WM stets in eine bunte Kulisse. Wir zeigen die besten Kostüme der Darts-WM 2024.