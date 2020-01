Selbst Polizei war Sicht zu schlecht : Kobe Bryants Helikopter krachte bei Nebel in Berghang

Los Angeles Nach dem Unfalltod von Ex-Basketballstar Kobe Bryant und dessen 13-jähriger Tochter Gianna gibt es neue Details zu den Umständen der Tragödie. Demnach startete die Maschine trotz gefährlicher Bedingungen.

Der Unglückshelikopter mit Bryant und acht weitere Insassen an Bord sei am Sonntagmorgen nahe Los Angeles bei Nebel unterwegs gewesen, teilten Behördenvertreter mit. Die Bedingungen seien sogar als so gefährlich eingestuft worden, dass die lokale Polizei ihre eigenen Hubschrauber am Boden belassen habe.