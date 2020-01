The Wall Street Journal: „Kobe Bryant verkörperte das moderne Alpha-Tier des Sports. Auf dem Platz war er ein echtes Alpha-Tier - im Sieg und auch in der Niederlage, zum Besseren und manchmal auch zum Schlechteren. Wenn es am meisten darauf ankam - und selbst, wenn es gar nicht so sehr darauf ankam -, verlangte er, das gesamte Spiel auf sich zu nehmen. Er spielte nicht Basketball, um Freunde zu machen. Selbst unter seinen Teamkollegen blieb er rastlos. Bryant spielte, um zu gewinnen, Punkt. Und in seinen 20 Spielzeiten mit den Los Angeles Lakers hat er die ganze Zeit gewonnen. Als er ging, hatte er fünf NBA-Titel und einen festen Platz unter den Allerbesten, die das Spiel je gespielt haben.“