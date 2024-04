Unternehmensgelder erbeutet Diebe stehlen 30 Millionen Dollar bei Einbruch in Geldspeicher in Los Angeles

Es ist der mutmaßlich größte Bargeld-Diebstahl in der Geschichte von Los Angeles: Bei einem Einbruch in einen Geldspeicher der kalifornischen Millionenmetropole haben Diebe fast 30 Millionen Dollar (rund 27,7 Millionen Euro) erbeutet. Der Einbruch, bei dem die Diebe das Auslösen der hochmodernen Alarmanlage vermeiden konnten, ereignete sich bereits am Ostersonntag, wie David Cuellar von der Polizei von Los Angeles am Donnerstag mitteilte. Der Diebstahl sei jedoch erst am Montag bemerkt worden. Die Täter seien über das Dach des Geldspeichers in das Gebäude gelangt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise.