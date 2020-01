Niederlage gegen Panathinaikos Athen : FC Bayern setzt Pleitenserie in der Euroleague fort

FC Bayern setzt Pleitenserie in der Euroleague fort

Köln Auch Neuzugang TJ Bray konnte nicht helfen: Der FC Bayern München hat seine Niederlagen-Serie in der Basketball-Euroleague fortgesetzt und auch gegen Panathinaikos Athen verloren.

Beim langersehnten Debüt von Neuzugang TJ Bray hat der deutsche Basketballmeister Bayern München seine Pleitenserie in der EuroLeague fortgesetzt. Beim griechischen Rekordchampion Panathinaikos Athen unterlag der Bundesliga-Tabellenführer nach einem Einbruch in der Schlussphase mit 83:98 (53:53) und kassierte im Wettbewerb die fünfte Niederlage in Folge.