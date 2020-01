Euroleague : Alba Berlin siegt auch überraschend in Belgrad

Alba Berlin siegt auch überraschend in Belgrad

Belgrad Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague den zweiten Auswärtssieg nacheinander geholt. Das zweite deutsche Team, Bayern München, war weniger erfolgreich.

Nach dem Erfolg am Dienstag in Piräus gewannen die Berliner am Freitag auch beim serbischen Serienmeister Roter Stern Belgrad nach Verlängerung mit 94:85 (39:43, 79:79). Für Alba war es der siebte Sieg im 20. Spiel der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva und Luke Sikma mit je 15 Punkten.