Nach Brückeneinsturz Baltimore feiert Geistesgegenwart von Polizisten auf Unglücksbrücke

Das Ein- und Auslaufen eines Schiffes in Häfen mit engen Gewässern und eingeschränktem Manövrierspielraum sei „eine der technisch anspruchsvollsten Aufgaben, die wir machen“, sagt Kapitän Michael Burns vom Maritime Center for Responsible Energy. Wenn ein Schiff dort den Antrieb und die Steuerung verliere, dann sei es Wind und Strömung ausgeliefert. „Es gibt nur wenige Dinge, die beängstigender sind als ein Energieverlust in begrenzten Gewässern“, sagt Burns.