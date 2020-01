Basketball-Euroleague : Alba Berlin feiert Achtungserfolg in Piräus

Albas Martin Hermannsson (M,) und Georgios Printezis von Olympiakos kämpfen um den Ball. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

Köln Alba Berlin hat in der Basketball-EuroLeague einen Überraschungssieg gelandet. Die Berliner gewannen am am 19. Spieltag beim griechischen Favoriten Olympiakos Piräus.

Der achtmalige deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague einen Achtungserfolg gefeiert. Am 19. Spieltag gewann das Team von Trainer Aito Reneses beim griechischen Vertreter Olympiakos Piräus mit 93:86 (50:42), hat mit einer Bilanz von sechs Siegen bei 13 Niederlagen aber weiter großen Rückstand auf die Play-off-Plätze.

Alba belegt in der 18 Teams umfassenden Liga lediglich Rang 16 direkt hinter dem deutschen Meister Bayern München. Nur die besten Acht ziehen in die Play-offs ein.

Zwei Tage nach dem Einzug ins deutsche Pokalfinale war der Schwede Marcus Eriksson (22 Punkte) der erfolgreichste Werfer in einem lange Zeit offenen Spiel beim EuroLeague-Sieger von 2012 und 2013.

Olympiakos um Altstar Vasilios Spanoulis konzentriert sich nach dem Zwangsabstieg in der heimischen Liga ganz auf die europäische Königsklasse, droht dort nach der zwölften Niederlage aber ebenfalls die K.o.-Runde zu verfehlen.

(lt/sid)