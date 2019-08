Vielseitigkeits-EM in Luhmühlen : Deutsches Team dank Jung und Klimke nach Dressur in Führung

Luhmühlen Auf Deutschlands Top-Vielseitigkeitsreiter Michael Jung war auch bei der Heim-EM bisher verlass. Dank einer erstklassigen Leistung in der Dressur liegt die deutsche Equipe vorne. Auch Ingrid Klimke zeigte eine starke Dressur.

Starker Start für den dreimaligen Olympiasieger Michael Jung (Horb) bei der Vielseitigkeits-EM in Luhmühlen: Mit seinem Pferd Chipmunk führt der 37-Jährige nach dem Ende der Dressur das Klassement an. Nur 20,9 Minuspunkte erhielt das Paar und war damit noch etwas besser als die ebenfalls beeindruckende zweitplatzierte Ingrid Klimke (Münster) mit Hale Bob (22,2 Minuspunkte).

"Letztlich will man immer ein Topergebnis abliefern, das hat jetzt auch geklappt", sagte Jung: "Chipmunk ist ein fantastisches Pferd. Aber wir sind noch nicht am Ziel, das ist die erste Teildisziplin und wir schauen, was am Ende herauskommt." Klimke betonte, dass die starke Leistung von Jung sie angespornt habe: "In erster Linie geht es für uns darum, eine Teammedaille zu gewinnen." Die deutsche Mannschaft liegt in der Zwischenwertung ebenfalls vorne.