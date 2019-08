Theresa Stoll bei der Judo-WM : Deutsche Medaillenhoffnung scheitert im Achtelfinale

Köln Kein guter Tag für die deutschen Judoka bei der WM in Tokio: Medaillenhoffnung Theresa Stoll ist im Achtelfinale gescheitert. Noch früher musste Pauline Starke die Segel streichen. Auch bei den Männern war für Igor Wandtke und Anthony Zingg früh Schluss.

Medaillenhoffnung Theresa Stoll (Großhadern) ist bei den Judo-Weltmeisterschaften in Tokio im Achtelfinale gescheitert. Die Vize-Europameisterin von 2017 und 2018 musste sich bei der Olympia-Generalprobe in der Gewichtsklasse bis 57 kg der Französin Sarah-Leonie Cysique (21) in der Verlängerung nach Golden Score geschlagen geben. Zuvor hatte Stoll (23) die Rumänin Loredana Ohai besiegt.