1:4 gegen Lin Yun-Ju : Ovtcharov verliert Endspiel der Czech Open

Olmütz Dimitrij Ovtcharov muss sich bei Czech Open mit der Silbermedaille begnügen. Der deutsche Tischtennis-Profi verlor das Endpsiel gegen den 18-jährigen Lin Yun-Ju aus Taiwan, der zuvor schon Timo Boll aus dem Turnier gekickt hat.

Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov hat seinen ersten World-Tour-Erfolg in dieser WM-Saison verpasst. Der Weltranglisten-Elfte verlor am Sonntag das Endspiel der Czech Open in Olmütz in 1:4 Sätzen gegen Lin Yun-Ju. Das 18 Jahre alte Supertalent aus Taiwan hatte im Halbfinale bereits mit 4:3 gegen die deutsche Nummer eins Timo Boll gewonnen.

Der 30 Jahre alte Ovtcharov kommt nach seinem frühen Ausscheiden bei der Einzel-WM im April immer besser in Form. In Olmütz besiegte er zunächst am Samstag im Viertelfinale seinen deutschen Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska in 4:0 Sätzen. Im Halbfinale am Sonntagvormittag gewann Ovtcharov mit 4:2 gegen den Weltranglisten-Siebten Hugo Calderano aus Brasilien, der in der Bundesliga für den deutschen Meister TTF Ochsenhausen spielt.