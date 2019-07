CHIO in Aachen : Deutsche Vielseitigkeitsreiter feiern Mannschafts- und Einzelerfolg

Aachen Die deutschen Vielseitigkeitsreiter haben beim CHIO in Aachen den Teamwettbewerb gewonnen. Ingrid Klimke machte dann im Einzel auch noch einen Doppelsieg perfekt.

Josefa Sommer und Hamilton lieferten im ersten Drittel der Geländestrecke das Streichresultat. "Ich habe nach dem dritten Sprung das Eisen vom linken Vorderhuf an mir vorbei in die Zuschauer fliegen sehen", sagte die 36-Jährige, die als Ersatz für die deutsche Meisterin Julia Krajewski in die Mannschaft gerückt war. Der Wallach sei so gerutscht, "dass ich sofort wusste, mit drei Eisen kann ich den Parcours nicht zu Ende reiten".