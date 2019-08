Ruder-WM : Zwei Boote lösen Olympia-Tickets

Jason Osborne und Jonathan Rommelmann beim Vorlauf bei der Ruder-WM in Linz. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Finale erreicht, Olympia-Tickets gesichert: Der Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer sowie die Doppelvierer der Männer und Frauen kämpfen bei der Ruder-WM in Linz am Wochenende um die Medaillen. Den Europameistern Jonathan Rommelmann/Jason Osborne (Krefeld/Mainz) und dem Männer-Quartett genügten jeweils der zweite Platz für den Finaleinzug, der Frauen-Vierer siegte im Hoffnungslauf. Damit schafften die drei Boote auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio.