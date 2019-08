Ruder-WM in Linz : Deutschland-Achter zieht mit Sieg ins WM-Finale ein

Linz Der Deutschland-Achter hat im Vorlauf der Ruder-WM in Linz einen Start-Ziel-Sieg gefeiert. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes zog damit souverän ins Finale ein.

Der Deutschland-Achter hat den ersten Härtetest bei den Weltmeisterschaften in Linz mit Bravour bestanden. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) feierte im Vorlauf einen Start-Ziel-Sieg und zog auf direktem Weg ins Finale am Sonntag (14.12 Uhr) ein. Vizeweltmeister Australien blieb mit einer Bootslänge Rückstand nur Rang zwei vor Kanada.

Die DRV-Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) will in Österreich zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden. Beim Weltcup in Rotterdam hatte der Achter aber gegen Großbritannien seine erste Finalniederlage seit Olympia kassiert.