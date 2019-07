Unter den Augen der designierten EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen : Deutsche Dressur-Equipe gewinnt zum 38. Mal Nationenpreis

Isabell Werth auf Bella Rose. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Aachen Die deutsche Dressur-Mannschaft hat zum achten Mal in Folge den Nationenpreis beim CHIO in Aachen gewonnen. Das Team von Bundestrainerin Monica Theodorescu setzte sich am Samstag nach der zweiten Teilprüfung unangefochten vor Dänemark und den USA durch.

Die deutschen Reiter sind beim Weltfest des Pferdesports in Aachen auf allen Ebenen hervorragend im Geschäft. Am Samstag gewannen die Vielseitigkeitsreiter um Europameisterin Ingrid Klimke und Michael Jung und die Dressur-Equipe um die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth die Mannschafts-Wettbewerbe. Für das Dressur-Team von Bundestrainerin Monica Theodorescu war es seit 1977 der 38. Sieg im Nationenpreis von Aachen.

Wie fast in jedem Jahr war auch die neue EU-Chefin Ursula von der Leyen am Ende einer ereignisreichen politischen Woche zu Gast in der Soers. "Was könnte es für ein schöneres Symbol geben, als Aachen, die Friedensstadt, und den CHIO, der den europäischen Gedanken in jedem Jahr nach vorne trägt, als erstes zu besuchen", sagte die designierte Präsidentin der Europäischen Kommission dem WDR.

Sie sah große Auftritte der Gastgeber. Während die "Buschreiter" von Bundestrainer Hans Melzer sich nach einer längeren Durststrecke auf dem Siegertreppchen zurückmeldeten, ist die Dressur nicht nur in Aachen seit Jahrzehnten fest in deutscher Hand. Das Überangebot an erstklassigen Reitern zwingt die Bundestrainerin im Hinblick auf die EM nun sogar zu einer schweren Entscheidung. Mehr als wahrscheinlich ist, dass Mannschafts-Weltmeisterin Helen Langehanenberg ihren Platz im Team an Sönke Rothenberger abtreten muss.

Kein Zweifel dürfte an der EM-Nominierung von Werth, Dorothee Schneider und Jessica von Bredow-Werndl bestehen, und an Rothenberger und seinem Wallach Cosmo führt nach den Siegen im Grand Prix und Special der kleinen Tour kein Weg vorbei. Rothenberger selbst positionierte sich in Aachen sehr deutlich: "Ich habe wahrscheinlich das beste Pferd der Welt. Wenn ich fehlerfrei reite, kann uns keiner schlagen."

Auch bei den Vielseitigkeitsreitern stand ein Pferd im Blickpunkt. Chipmunk, den der dreimalige Olympiasieger Michael Jung erst in diesem Jahr von seiner Teamkollegin Julia Krajewski übernommen hat, zeigte auch unter seinem neuen Reiter, dass er bereit für große Championate ist.

Das Projekt Chipmunk, ließ der Bundestrainer wissen, "ist eigentlich angelegt auf Olympia". Die Zeit bis Tokio wollte man Jung einräumen, um sich auf das neue Pferd einzustellen. Dass es nun offenbar deutlich schneller geht, freut Melzer sehr, dennoch soll Chipmunk wohldosiert eingesetzt werden: "Und da ist es besser, ihn bei einer EM im eigenen Land gehen zu lassen als beispielsweise in Badminton." Die berühmten Badminton Horse Trials gelten als eine der drei schwersten Prüfungen weltweit.

Jung und Chipmunk starteten in Aachen nur in der Einzelwertung und belegten am Ende hinter Klimke den zweiten Platz. Und das, obwohl der Wallach in der Mitte der Strecke ein Eisen verlor. "Da hatten wir die großen Schwierigkeiten aber schon hinter uns", sagte Jung. In der Teamwertung war er mit Star Connection unterwegs, einem zuverlässigen, aber nicht sonderlich schnellen Pferd.

Ein weiteres Pferd aus dem deutschen Team verlor ein Eisen, Startreiterin Josefa Sommer und Hamilton lieferten deshalb im ersten Drittel der Geländestrecke das Streichresultat. "Ich habe nach dem dritten Sprung das Eisen vom linken Vorderhuf in die Zuschauer fliegen sehen", sagte die 36-Jähriger. Der Wallach sei so gerutscht, "dass ich sofort wusste, mit drei Eisen kann ich den Parcours nicht zu Ende reiten".

(eh/sid)