Vendée Globe : Solo-Segler Herrmann widerspricht Fischer nach Kollision auf See

Les Sables-d'Olonne Weltumsegler Boris Herrmann hat der Darstellung des Kapitäns des spanischen Fischkutters, mit dem er bei der Vendée Globe zusammengestoßen war, widersprochen.

Dem widersprach Herrmann am Freitag im „Morgenmagazin“ von ARD und ZDF erneut: „Das war es eindeutig nicht. Das können wir ja sehen im Daten-Log.“ Fischer würden ganz oft das AIS ausschalten. „Kein Vorwurf an irgendjemanden. Das ist wahrscheinlich ganz normal. Die stehen ja auch in Konkurrenz zueinander und man will ja auch nicht immer seine Position verraten“, sagte der Hamburger. „Das war Riesenpech“. Der 39-Jährige hatte sich schon zuvor ähnlich geäußert. „Das sollte er nicht sagen, verdammt!“, meinte Zaldumbide in der „Süddeutschen Zeitung“ dazu.