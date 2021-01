Sturm aufs Kapitol : US-Justiz geht gegen Schwimm-Olympiasieger vor

Washington Klete Keller, Schwimm-Olympiasieger aus den USA, wurde von mehreren Sportlern in einem Video identifiziert, das den Sturm auf das Kapitol zeigt. Jetzt ermittelt die US-Staatsanwaltschaft gegen ihn.

Gegen den mutmaßlich am Sturm auf das Kapitol in Washington beteiligten Schwimm-Olympiasieger Klete Keller geht die US-Staatsanwaltschaft vor. Die Bundesanwaltschaft in Washington erhob am Mittwoch formale Beschuldigungen gegen den 38-Jährigen wegen widerrechtlichen Eindringens in das Kongressgebäude, gewalttätigen Verhaltens oder Störung der öffentlichen Ordnung sowie Behinderung der Sicherheitskräfte.