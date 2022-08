Schwimm-EM in Rom : Gose gewinnt Silber über 800 Meter Freistil – Lagen-Mixed-Staffel verfehlt Medaille

Rom Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom hat Isabel Gose über 800 Meter Freistil Silber gewonnen. Die deutsche Lagen-Mixed-Staffel hat dagegen eine Medaille verfehlt.

Isabel Gose hat bei den Schwimm-Europameisterschaften die Silbermedaille über 800 Meter Freistil gewonnen. Die 20-Jährige schlug am Freitag in Rom nach 8:22,01 Minuten an und musste sich damit nur Simona Quadarella aus Italien geschlagen geben. Bronze ging an die Türkin Merve Tuncel. Für Gose war es die erste Einzelmedaille bei einer großen internationalen Meisterschaft auf der Langbahn. Bei den Weltmeisterschaften in Budapest hatte sie vor rund anderthalb Monaten als zweitbeste Europäerin den sechsten Platz belegt. Die zweite deutsche Finalteilnehmerin Leonie Beck schwamm am Freitag auf Rang acht.