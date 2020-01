Galopp im Santa Anita Park : 42 tote Pferde in 13 Monaten

42 tote Pferde in 13 Monaten

Los Angeles Die Kritik an der Galopprennbahn im Santa Anita Park in Kalifornien lässt nach den nächsten Todesfällen von Pferden nicht nach.

Nach einem Trainingsunfall am Sonntag musste ein vierjähriger Wallach eingeschläfert werden, bereits am Freitag und Samstag waren binnen zwei Renntagen zwei Pferde gestorben. Damit stieg die Anzahl der toten Pferde im Santa Anita Park aufgrund von Renn- oder Trainingsunfällen seit Dezember 2018 auf mindestens 42 an.