Iran : Einzige Olympia-Medaillengewinnerin setzt sich ab

Düsseldorf Die einzige Iranerin, die eine olympische Medaille für das Land erringen konnte, hat sich ins Exil nach Europa abgesetzt. In einem Post auf Instagram beklagt sie Demütigung und Unterdrückung.

Iranische Athletinnen würden "gedemütigt und ausgenutzt", schrieb die 21-Jährige, die 2016 in Rio de Janeiro Bronze in der Klasse bis 57 kg gewonnen hatte. "Ich habe keinen anderen Wunsch als ein Leben mit Taekwondo, in Sicherheit und Gesundheit." An Heuchelei, Korruption und Lügen habe sie sich nicht beteiligen wollen. Den Offiziellen warf sie Ausbeutung und Sexismus vor.