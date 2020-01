Sieg durch technischen K.o. : UFC-Comeback von McGregor dauert nur 40 Sekunden

Las Vegas Conor McGregor hat nach einer 15-monatigen Pause ein eindrucksvolles Comeback gefeiert. Der Ire besiegte in Las Vegas Donald Cerrone per technischem K.o. nach gerade einmal 40 Sekunden.

Der irische Kampfsport-Superstar Conor McGregor hat ein eindrucksvolles Comeback gefeiert. Der 31 Jahre alte Mixed-Martial-Arts-Kämpfer bezwang den US-Amerikaner Donald „Cowboy“ Cerrone am Samstagabend (Ortszeit) in der T-Mobile Arena in Las Vegas nach lediglich 40 Sekunden der ersten Runde durch technischen K.o..