Nach Sieg gegen Russland : Deutschland bei Hockey-EM im Finale gegen Österreich

Deutschlands Philip Schmid sprintet mit dem Ball über das Feld. Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin Die deutschen Hockey-Herren stehen erstmals seit 2016 wieder in einem Endspiel der Hallen-EM. Der Rekordchampion gewann am Samstagabend sein Halbfinale in Berlin mit 6:1 (3:0) gegen Russland.

Die deutschen Hockey-Herren stehen bei der Hallen-EM in Berlin im Finale und können am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Titelverteidiger Österreich Revanche nehmen für die Halbfinalniederlage vor zwei Jahren. Gegen die Auswahl Russlands gewann das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in der Vorschlussrunde souverän mit 6:1 (3:0).

Die deutschen Tore erzielten Jan Schiffer (10.), Anton Pöhling (12.), Kapitän Paul Dösch (17., 34.) und Thies Prinz (21., 28.). Österreich hatte sich in der Vorschlussrunde mit 5:3 (1:1) gegen die Niederlande durchgesetzt.

(rent/sid)