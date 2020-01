Hallen-EM in Berlin : Hockey-Herren bei Hallen-EM vorzeitig im Halbfinale

Hallen-EM in Berlin

Berlin Die deutschen Hockey-Herren sind bei der Hallen-EM in Berlin mit zwei Kantersiegen vorzeitig ins Halbfinale eingezogen. Insgesamt schossen die Deutschen am Freitag 24 Tore.

Die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg feierte in der Gruppe B zunächst ein 12:1 gegen Belgien und danach ein 12:2 gegen Tschechien.

Am Samstag (12.45 Uhr) geht es gegen die Niederlande zunächst um den Gruppensieg, ehe am Abend die Halbfinal-Duelle auf dem Programm stehen. Das Finale im Horst-Korber-Zentrum findet am Sonntag (14.30 Uhr) statt.