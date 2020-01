Spekulationen angeheizt : Mayweather deutet Rückkampf gegen McGregor an

Mayweather deutet Rückkampf gegen McGregor an

Las Vegas Gerade einmal 40 Sekunden dauerte das UFC-Comeback von MMA-Star Conor McGregor. Nach dem Sieg des Iren gegen Donald Cerrone heizte Box-Superstar Floyd Mayweather die Spekulationen um einen Rückkampf an.

Ein Instagram-Posting von Box-Superstar Floyd Mayweather hat Spekulationen um ein zweites Aufeinandertreffen mit MMA-Star Conor McGregor angeheizt. Kurz nach dem Comeback-Sieg des Iren nach nur 40 Sekunden am Samstagabend (Ortszeit) gegen Donald Cerrone in Las Vegas, veröffentlichte Mayweather ein Foto von sich und dem UFC-Kämpfer. Darunter stand „Mayweather McGregor 2 2020“. UFC-Chef Dana White wollte den Kampf nicht bestätigen, sagte aber: „Floyd ist in unseren Planungen. Wir werden dieses Jahr etwas mit Floyd machen.“