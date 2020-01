Wenige Stunden nach Turnier-Sieg : Badminton-Weltmeister Momota bei Unfall verletzt - Fahrer tot

Kuala Lumpur Japans Badminton-Superstar Kento Momota ist nur wenige Stunden nach seinem Sieg beim Turnier in Kuala Lumpur auf dem Weg zum Flughafen verletzt worden. Der Fahrer des Wagens verstarb noch an der Unfallstelle.

Der japanische Badminton-Weltmeister Kento Momota ist bei einem Auto-Unfall in Malaysia verletzt worden. Der 25-Jährige, Nummer eins der Weltrangliste, habe Brüche der Kieferhöhle und des Nasenbeins sowie multiple Schnitte im Gesicht erlitten, teilte der Weltverband BWF am Montag mit. Der Fahrer von Momotas Flughafenshuttle verstarb in Kuala Lumpur noch an der Unfallstelle. Drei weitere Insassen, darunter zwei japanische Team-Offizielle, wurden ebenfalls verletzt.