Beachvolleyball-WM : Müller und Tillmann spielen um Medaille

Rom Jetzt geht es sogar um Medaillen: Svenja Müller und Cinja Tillmann erreichen bei der Beachvolleyball-WM in Rom das Halbfinale und sind das neue deutsche Vorzeige-Paar im Sand. Ihre Erfolge überstrahlen die durchwachsene deutsche WM-Bilanz.

Nach ihrem erneuten Coup kämpften Svenja Müller und Cinja Tillmann kurz mit den Tränen. Ein wenig überwältigt waren sie von ihrem überraschenden Einzug ins Halbfinale der Beachvolleyball-WM in Rom. Immerhin hatte das neuformierte Duo aus Hamburg am Freitag die Olympia-Zweiten Taliqua Clancy/Mariafe Artacho del Sola aus Australien mit 2:1 (21:23, 21:18, 16:14) in der Runde der letzten acht besiegt und spielt nun am Wochenende um eine Medaille.