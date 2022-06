Deutsche Meisterschaft im Schulschach für Grundschulen in der Wertungsklasse für Mädchen : Issums Mädchen unter den Top 10 im Schach in Deutschland

Issum In Bad Hersfeld fand die Deutsche Meisterschaft im Schulschach für Grundschulen in der Wertungsklasse für Mädchen statt. Sechs Schülerinnen der Brüder-Grimm-Schule nahmen teil.

Sechs Mädchen fuhren über Pfingsten nach Bad Hersfeld. Die Anreise erfolgte mit der Bahn und die Unterbringung war in der Jugendherberge in Bad Hersfeld, wo auch gespielt wurde. 13 Grundschulmädchenmannschaften waren nach Bad Hersfeld angereist, um erstmalig den Titel Deutsche Meisterschaft im Schulschach für Grundschulen in der Wertungsklasse für Mädchen in sieben Runden zu ermitteln. Leider konnte nicht jedes Bundesland eine Mannschaft senden. Nach der Begrüßung am Freitag fand dann die Auslosung statt und am Samstag und Sonntag wurden jeweils drei Runden und am Montag noch eine Runde gespielt. Eine Mannschaft bestand aus vier Spielerinnen, plus zwei Ersatzspielerinnen.

Issum spielte in der ersten Runde gegen einen der Favoriten aus München. Das Spiel ging am Ende knapp nur mit 3 zu 1 verloren. Danach folgte Hamburg, hier erkämpften sich die Mädchen ein Unentschieden. Nach der Mittagspause gab es noch ein Spiel gegen Bad Hersfeld, das auch knapp verloren ging. Danach brauchten alle einmal eine Abwechslung und es ging mit allen Teilnehmerinnen zum Sportpark Jahn. Am Sonntag konnten zwei Siege verbucht werden, bei einer Niederlage. Als Nachmittagsprogramm stand ein Kinobesuch auf dem Programm der Issumer und am Abend wurde dann mit allen Teilnehmerinnen ein Tandem-Schachturnier gespielt. Der Montag, dem letzten Spieltag, spielte man gegen Magdeburg, Es wurde noch einmal sehr spannend, doch am Ende reichte es zum Sieg und die Mädchen konnten sich am Ende des Turniers über einen tollen 9. Platz, immerhin von ganz Deutschland, sehr freuen. Die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft war für die Mädchen mehr als nur ein Spiel, es war ein Erlebnis. Mädchenschach wird in Zukunft bestimmt an der Brüder-Grimm-Schule noch größer geschrieben. Für die Brüder-Grimm-Schule spielten Emma Spolders an Brett 1, Ella Damker Brett 2, Paula Hinzen Brett 3, Lotta Reichhardt Brett 4, Helena Kamann Brett 5, und Nara Dammers Brett 6. Ein herzliches Dankeschön geht an die Betreuerinnen Heike Buhren, Anja Reichhardt Undraa Dammers und Trainer Wolfgang Buhren. Aber auch an den Förderverein der Brüder-Grimm-Schule und die Sponsoren, ohne deren Mithilfe eine Teilnahme schwierig geworden wäre.