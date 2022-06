Nach den Nations-League-Spielen : Flicks Lehren für die WM

Foto: dpa/Federico Gambarini 18 Bilder Deutschland - Italien: das DFB-Team in der Einzelkritik

Analyse Mönchengladbach Die deutsche Nationalmannschaft brachte in Mönchengladbach beim 5:2 gegen Italien ihr Potenzial auf den Platz und machte klar, wozu sie an guten Tagen in der Lage ist. Doch zeigte sich auch, welche Defizite es noch gibt.