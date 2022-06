Event in München : Diese Sportarten finden bei den European Championships 2022 statt

München Bei den European Championships kämpfen im August mehr als 4500 Athletinnen und Athleten um EM-Titel. Das gemeinsame Event soll die Aufmerksamkeit für sie erhöhen. Welche Sportarten in München dabei sind.

Wenn am 11. August 2022 die European Championships in München eröffnet werden, ist das der Startschuss für Europameisterschaften in neun Sportarten. Auf zehn Tage verteilt kämpfen Athletinnen und Athleten im Turnen, Radsport, Beachvolleyball, Tischtennis, Klettern, Rudern, Kanu-Sport, Triathlon und in der Leichtathletik um Medaillen. Den ganzen Tag über finden im Olympiapark, im Olympiastadion und direkt in der Stadt Wettkämpfe in verschiedenen Sportarten statt - teils parallel, teils zeitlich versetzte. Das gibt Zuschauern vor Ort und am TV die Chance, viele verschiedene Disziplinen zu sehen.

Wir stellen die verschiedenen Sportarten bei den European Championships und ihre Zeitpläne vor:

Beachvolleyball

Nach der WM Mitte Juni in Rom werden die European Championships das zweite Saisonhighlight im Beachvolleyball sein. Vom 15. bis 21. August zeigen die Frauen und Männer im Sand ihr Können.

Die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer sind neu bei den European Championships dabei. Den Fans sollen packende Duelle im Sand geboten werden. Beachvolleyball mitten in der Stadt hat sich bei diversen großen Turnieren in Deutschland als Zuschauermagnet bewährt. Und deswegen werden die EM-Spiele in München auch auf dem Königsplatz stattfinden, der ohnehin an Sommertagen ein Treffpunkt für die Menschen in der Stadt ist.

Die Wettkämpfe im Beachvolleyball finden vom 15. Bis 21. August statt. Die Finalspiele am 20. und 21. August sind bereits ausverkauft. Für die übrigen Spieltage gibt es aber noch Restkarten (Stand 7. Juni 2022). Tickets kosten zwischen 20 und 40 Euro. Für manchen Partien ist der Eintritt auch frei.

Die Frauen spielen ihr Finale am Samstag, 20. August, die Männer am Sonntag, 21. August. Ein Team besteht aus zwei Spielerinnen beziehungsweise Spielern. Bei der EM werden 32 Teams zunächst in acht Vierer-Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenspiele werden im modifizierten Pool Play ausgetragen. Es spielt also nicht jedes Team gegen jedes, sondern im zweiten Gruppenspiel treffen die Gewinner sowie die Verlierer des ersten Spieltags aufeinander. Das Spiel gewinnt, wer zuerst zwei Sätze gewonnen hat. Einen Satz gewinnt das Team, das zuerst 21 Punkte erzielt hat. Beim Stand von 20:20 wird so lange um den Satzgewinn gespielt, bis ein Team zwei Punkte vorne liegt. Der dritte Satz wird nur bis 15 Punkte gespielt, aber ein Zwei-Punkte-Vorsprung ist nötig.

Die jeweils besten drei pro Gruppe ziehen in die K.-o.-Runde ein und nur die Viertplatzierten jeder Gruppe scheiden aus. Die sind direkt für das Achtelfinale gesetzt. Die Zweit- und Drittplatzierten spielen die anderen acht Plätze für das Achtelfinale in einer ersten K.-o.-Runde aus.

Kanu

Die Olympia-Regattaanlage in München wird zum Schauplatz für die Kanuten und Ruderer. Der Kanu-Rennsport wird wegen der unterschiedlichen Technik und Sitzposition in die Bootsgattungen Kajak und Canadier eingeteilt. Im Kajak sitzen die Sportlerinnen und Sportler im Boot. Die EM-Titel werden dort im Einer, Zweier und Vierer vergeben.

Auch im Canadier knien die Aktiven im Boot und bewegen sich mit einem Stechpaddel vor, das nur einseitig eingesetzt wird. Auch hier wird vom 18. bis 21. August im Einer, Zweier oder Vierer gestartet. Tickets für die einzelnen Tage kosten zwischen 10 und 40 Euro.

Insgesamt treten Sportler in 22 verschiedenen Bootsklassen an.

Klettern

Klettern gehört zu den Sportarten, die vor allem bei der jüngeren Generation sehr beliebt sind und boomen. In Deutschland kämpft das Klettern noch um die ganz große Aufmerksamkeit und mehr Präsenz. Die soll es mit den European Championships geben. München ist für die Kletterer bereits ein bekanntes Pflaster. Die Stadt richtet die EM bereits zum dritten Mal aus. Vom 11. bis 18. August präsentiert sich Europas Kletter-Elite mitten in der Stadt auf dem Königsplatz. Spektakuläre Wettkämpfe sollen die Zuschauer begeistern.

Erstmals werden die Europameisterschaften in vier Wettbewerben ausgetragen: Lead, Bouldern, Speed sowie der Kombination aus Bouldern und Speed. Acht EM-Titel werden also vergeben.

Beim Lead sind die Athletinnen und Athleten an einem Seil gesichert und klettern nacheinander eine Route. Es gibt ein Sechs-Minuten-Limit dafür. Wer den höchsten Punkt erreicht, gewinnt. Für Männer und Frauen gibt es unterschiedliche Routen. Jeweils bis zu 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer klettern in der Vorrunde. Für sie geht es um eins der 26 Halbfinaltickets.

Beim Speed sind die Kletterer von oben gesichert. Sie laufen zwei genormte, parallele Routen an einer 15 Meter hohen Wand nach oben. Männer und Frauen treten auf identischen Routen an. Die 16 Schnellsten kommen in die K.o.-Runde, in der zwei Athletinnen beziehungsweise Athleten nebeneinander antreten. Wer schneller ist, zieht in die nächste Runde ein.

Beim Bouldern werden auf Routen mit einer maximalen Höhe von vier Metern und Sicherheitsmatten darunter Bewegungsabläufe gezeigt. Wer die meisten Boulder in der geringsten Anzahl von Versuchen löst, gewinnt. Der finale Griff (Top) muss kontrolliert mit beiden Händen gehalten werden. Dynamische Bewegungen und extreme Körperhaltungen sind die Besonderheit beim Bouldern. Die Kletterinnen und Kletterer müssen in der Qualifikation fünf, im Halbfinale vier und im Finale noch einmal vier verschiedene Routen bewältigen.

Leichtathletik

Zum vierten Mal finden die Leichtathletik-Europameisterschaften in Deutschland statt. Im Jahr 2002 gastierten sie auch schon einmal in München. Traditionell sind die Wettkämpfe ein Publikumsmagnet. Auch in München werden Zehntausende Zuschauer im Olympiastadion erwartet. Dort geht es vom 15. bis 21. August in den unterschiedlichen Disziplinen im Laufen, Springen und Werfen um die EM-Titel. Etwa 1500 Athletinnen und Athleten treten im Olympiastadion an. Es gibt 50 Medaillenentscheidungen, viel davon finden in Abendsessions zwischen 18 und 22 Uhr statt. Tickets kosten zwischen 20 und 130 Euro, je nach Tag. Aus deutscher Sicht geht Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo als Favoritin in die Championships.

Radsport

Bei den European Championships bekommt der Radsport-Fan das volle Programm. Die Titelkämpfe finden im Bahnradsport, BMX Freestyle, Mountainbike Cross Country und Straßenradsport statt. Los geht es am Eröffnungstag, 11. August. Bis zum 16. August werden dann 30 EM-Titel im Radsport vergeben. Insgesamt werden 770 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Bis auf die Wettkämpfe im Bahnrad können sich Zuschauer alle Veranstaltungen kostenlos anschauen. Die Austragungsorte sind die Messe München, der Olympiapark, Murnau am Staffelsee, Landsberg am Lech und Fürstenfeldbruck. Als Highlight gilt das Straßenrennen, das erst durchs Alpenvorland führt und dann mit einigen Schlussrunden durch die Münchner Innenstadt endet. Das Finale steigt auf dem Odeonsplatz.

Rudern

Vom 11. bis zum 14. August fahren die Ruderer in München um ihre EM-Titel. Insgesamt werden 24 Mal Gold, Silber und Bronze vergeben. Vom Einer bis zum Achter werden alle 24 Wettbewerbe über die olympische Distanz von 2000 Metern gerudert. Das gilt auch für die Para-Rennen. Im Rudern werden die Techniken Skullen und Riemenrudern unterschieden. Beim Skullen haben die Aktiven in jeder Hand ein ein Ruder, das Skull. Beim Riemenrudern hält der Sportler hingegen mit beiden Händen einen Riemen mit den Rudern jeweils am Ende des Riemen.

Tischtennis

Timo Boll, der bisher beste deutsche Tennisspieler, wird auch in diesem Jahr wieder versuchen, bei den Europameisterschaften dabei zu sein. Vom 13. bis 21. August werden die Wettkämpfe an der Platte in der Rudi-Sedlmayer-Halle in München ausgetragen. Fünf Medaillenentscheidungen stehen an: jeweils im Einzel und Doppel der Frauen und Herren sowie im Mixed-Team.

Um einen Satz zu gewinnen, sind elf Punkte nötig und mindestens zwei Punkte Vorsprung nötig. Bei der EM in München werden die Einzel ab der Hauptrunde im Best-of-Seven-Modus gespielt. Man muss also vier Sätze gewinnen, um als Sieger von der Platte zu gehen. Im Doppel wird im Best-of-Five gespielt. Es reichen also drei gewonnene Sätze zum Sieg.

Tickets für die Tischtennis-Wettbewerbe kosten zwischen 10 und 60 Euro.

Triathlon

Die Organisatoren der European Championships haben es sich zur Aufgabe gemacht, dass die Wettbewerbe zentral ausgetragen werden. Und so wird der Triathlon auch so ausgerichtet, dass viele Menschen die Strecke besuchen können. Der Dreikampf beginnt mit dem Schwimmen im Olympiasee. Die darauffolgenden Rad- und Laufstrecken führen durch und um den Olympiapark. Die Wettkämpfe finden vom 12.-14. August statt. 228 Triathletinnen und Triathleten sollen teilnehmen. Eintrittskarten braucht man nicht, um die Rennen zu verfolgen. EM-Titel werden bei den Frauen, Männern und im Mixed-Team vergeben.

Turnen

In München finden die Europameisterschaften im Geräteturnen statt. Mehr als 300 Athleten und Athletinnen aus 36 Nationen gehen in der Olympiahalle vom 11. bis 21. August an den Start. 14 EM-Titel gibt es zu gewinnen: Mehrkampf, Stufenbarren, Sprung, Schwebebalken, Boden, Pauschenpferd, Ringe, Barren, Reck.