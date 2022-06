Entscheidung im Doppel : Borussia Düsseldorf ist erneut Tischtennis-Meister

Frankfurt/Main Zum 32. Mal darf sich der Tischtennisklub aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt die Meisterkrone aufsetzen. Im Bundesliga-Finale in Frankfurt siegten die Rheinländer trotz einer Niederlage ihres Stars Timo Boll gegen Pokalgewinner 1. FC Saarbrücken 3:2.

Borussia Düsseldorf hat zum 32. Mal die deutsche Tischtennis-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft von Timo Boll besiegte den 1. FC Saarbrücken am Samstag im Play-off-Endspiel der Tischtennis-Bundesliga mit 3:2. Nach mehr als dreieinhalb Stunden setzten sich Kristian Karlsson und Dang Qiu im entscheidenden Doppel in der Frankfurter Ballsporthalle in 3:0 Sätzen gegen die Saarbrücker Darko Jorgic und Tomas Polansky durch. Das Pokalfinale hatte der deutsche Rekordmeister im Januar noch mit 1:3 gegen den FCS verloren. Im Champions-League-Halbfinale im März setzten sich in diesem Duell der beiden besten deutschen Teams dann wieder die Düsseldorfer durch.