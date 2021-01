Corona-Pandemie : Grüne fordern Nachhilfe-Programm in allen Ferien

Düsseldorf Die Schüler sollen nach dem Willen der Opposition Corona-Lernlücken kontinuierlich aufholen. Dabei sollen ihnen Paten zur Seite stehen. Die SPD mahnt die Schulministerin, Ferien-Programme schnell auf den Weg zu bringen.

Schüler in NRW sollen nach dem Willen der oppositionellen Grünen in allen Ferien Nachhilfe bekommen können. „Der lange Lockdown kann bei den Schülern große Lücken verursachen. Reichere Familien finanzieren Nachhilfestunden, sozial benachteiligte Kinder aber brauchen dringend eine staatlich organisierte Nachhilfe“, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sigrid Beer.

Zusammen mit Grünen-Co-Landeschef Felix Banaszak hat Beer ein Ferienprogramm entworfen, das unserer Redaktion vorab vorliegt. Danach sollen vorrangig benachteiligte Kinder ein Angebot der Schulen bekommen und vor Ort in kleinen stabilen Gruppen unterrichtet werden. Die Auswahl träfen Lehrer und Schulsozialarbeiter zusammen mit den Eltern, so Beer. Eltern könnten sich aber auch von sich aus an die Schulen wenden, heißt es in dem Papier. Lehramtsstudierende, freiwillige Lehrkräfte oder Schulsozialarbeiter könnten die Kinder unterrichten.