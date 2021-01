Nach Conte-Rücktritt : Italiens Staatspräsident führt erste Gespräche

Rom Italiens Ministerpräsident Conte ist zurückgetreten. Auf Staatspräsident Mattarella warten jetzt viele Gespräche - und einige interessante Optionen.

In Italien hat nach dem Rücktritt von Giuseppe Conte als Ministerpräsident die Suche nach einer neuen Regierung begonnen. Staatspräsident Sergio Mattarella traf dafür am Mittwochabend zunächst die Präsidenten der beiden Parlamentskammern einzeln im Quirinalspalast. Mattarella will für die kommende Regierung eine sichere Mehrheit. „Wir sind dabei für das Wohl des Landes zu arbeiten“, sagte der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, in einer sehr kurzen Erklärung nach seinem Treffen mit Mattarella.