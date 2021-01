Trotz starker Proteste : Polen setzt nahezu vollständiges Abtreibungsverbot in Kraft

Polen setzt nahezu vollständiges Abtreibungsverbot in Kraft

In Warschau kam es im Oktober zu Massenprotesten gegen das verschärfte Abtreibungsrecht. Foto: dpa/Leszek Szymanski

Warschau Im Oktober hatte es in ganz Polen schwere Proteste gegen die geplante Neuregelung hinsichtlich des Schwangerschaftsabbruchs gegeben. Trotz allem sind die Verschärfungen jetzt in Kraft gesetzt.

In Polen sind Schwangerschaftsabbrüche künftig in fast allen Fällen verboten. Die polnische Regierung setzt dazu ein umstrittenes Urteil des Obersten Gerichts vom Oktober um, mit dem die bisherige Erlaubnis zur Abtreibung schwer fehlgebildeter Föten gekippt wurde. Die Neuregelung werde noch am Mittwoch im Gesetzesblatt veröffentlicht, teilte die nationalkonservative Regierung im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Gegen die geplanten Verschärfungen hatte es wiederholt Proteste gegeben.