1. Mai in Neuss : Gewerkschaften betonen die Solidarität

Neuss Die Corona-Pandemie macht Kundgebungen zum Tag der Arbeit fast unmöglich. Zu sagen gäbe es aus Sicht der Gewerkschaften allerdings einiges – auch wenn die befürchtete Welle an Insolvenzen bislang ausgeblieben ist.

Mitten in der Corona-Pandemie macht der Paketdienstleister UPS Ernst mit dem angekündigten Stellenabbau in Neuss. Mitte Mai, so will der DGB-Kreisvorsitzende Udo Fischer in Erfahrung gebracht haben, würden die ersten Mitarbeiter freigestellt. Dabei verdiene UPS in der Krise „ein Wahnsinnsgeld“, sagt er mit einem Kopfschütteln. Solidarisch sei das nicht in Corona-Zeiten, in denen viele ohnehin Sorge um ihren Arbeitsplatz haben.