Neue Datenstrategie beschlossen : Bundesregierung will „Datenschätze“ besser nutzen

Berlin Enorme Datenmengen liegen in Deutschland ungenutzt. Das soll sich ändern. Mit ihrer neuen Datenstrategie will die Bundesregierung nicht nur im globalen Wettbewerb aufholen, sondern auch bei der Datennutzung im alltäglichen Leben.

In Daten liegt ein enormes Potenzial, das künftig besser ausgeschöpft werden soll - so die Kernaussage bei der gestrigen Vorstellung der neuen Datenstrategie der Bundesregierung. Sie hat eine „innovative und verantwortungsvolle Datenbereitstellung und Datennutzung“ zum Ziel, wie es in dem gut 120 Seiten umfassenden Konzept heißt. Die Bundesregierung will damit im globalen Wettstreit mit China und den USA aufholen, gerade mit Blick auf digitale Geschäftsmodelle. Gestern wurde die bereits seit 2019 diskutierte Strategie vom Bundeskabinett verabschiedet.