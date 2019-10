Lösung in Sicht : Tusk rechnet mit Brexit-Entscheidung in den nächsten Stunden

Brüssel Es scheint Bewegung in den Poker um einen Brexit-Vertrag zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gekommen zu sein. Noch am Mittwoch könnte ein Durchbruch erreicht werden.

In den kommenden Stunden dürfte es nach Ansicht von EU-Ratspräsident Donald Tusk eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen geben. „Theoretisch sollte in sieben bis acht Stunden alles klar sein zum Brexit“, sagte er am Mittwoch laut einem Bericht der polnischen Nachrichtenagentur PAP den Rundfunksendern TVN24 und Polsat News in seinem Heimatland Polen. Derzeit dauerten die Verhandlungen noch an. „Alles läuft in eine gute Richtung, aber mit unseren britischen Partnern ist alles möglich“, sagte Tusk.