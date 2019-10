Unverständnis von Deutschland : Frankreich verhindert EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien

Brüssel Die Europäische Union wollte eigentlich am Dienstag beschließen, Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien zu führen. Doch drei Mitglieder äußerten Zweifel an den Reformfortschritten der Nordmazedonier.

Nordmazedonien und Albanien müssen weiter auf den erhofften Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen warten. Frankreich, die Niederlande und Dänemark blockierten am Dienstag eine EU-Entscheidung zugunsten der beiden Balkanstaaten und begründeten dies mit Zweifeln an Reformfortschritten, wie Diplomaten nach einem Ministertreffen in Luxemburg berichteten.