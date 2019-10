Wegen Einmarsch in Syrien : EU-Staaten können sich nicht auf Waffenembargo gegen die Türkei einigen

Rauchschwaden an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien. Anfang Oktober sind türkische Truppen in Syrien einmarschiert.

Brüssel/Ankara Die EU-Mitgliedsstaaten haben einstimmig die türkische Militäroffensive in Syrien verurteilt und alle Mitglieder aufgerufen, Waffenverkäufe an Ankara einzustellen.

Die EU-Außenminister haben kein gemeinsames Waffenembargo gegen die Türkei wegen des Einmarsches in Syrien verabschiedet. Sie verwiesen am Montag in einer Erklärung bei ihrem Treffen in Luxemburg lediglich auf nationale Entscheidungen "einiger Mitgliedstaaten, die Waffenexporte sofort einzustellen". Die EU-Staaten insgesamt verpflichteten sich darüber hinaus zu "starken nationalen Positionen mit Blick auf ihre Waffenexporte an die Türkei" auf Grundlage von EU-Kriterien, wonach diese die Stabilität einer Region nicht gefährden dürfen.